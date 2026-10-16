Британія здобула дві золоті медалі на ЧС з велотреку в Шанхаї — BBC Sport

Збірна Великої Британії здобула дві золоті медалі в другий день чемпіонату світу з велотреку в Шанхаї, Китай. Перемоги британцям принесли жіноча команда в командній гонці переслідування та Меттью Босток у чоловічій скретч-гонці, повідомляє BBC Sport.

Перемога в командній гонці

Ерін Бутман, Анна Морріс, Джозі Найт і Міллі Коузенс у фіналі командної гонки переслідування серед жінок відіграли відставання на початку заїзду. Британки випередили чинних чемпіонок світу з Італії більш ніж на п’ять секунд.

Ще одну нагороду для Великої Британії виборола чоловіча команда в командній гонці переслідування. Генрі Гоббс, Ноа Гоббс, Ітан Вернон та Оллі Вуд здолали Францію в заїзді за бронзову медаль. У фіналі Данія перемогла Італію та здобула четвертий поспіль титул у цій дисципліні.

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Перший титул Бостока

29-річний Меттью Босток вийшов уперед у чоловічій скретч-гонці в середині дистанції та зберіг лідерство до фінішу. Він виборов свій перший титул чемпіона світу. Також Босток отримав бронзову медаль за участь у попередніх раундах командної гонки переслідування.

У жіночому спринті Софі Кейпвелл, яка днем раніше здобула срібло командного спринту разом із Ріанною Перріс-Сміт та Еммою Фінукейн, вийшла до півфіналу. У чвертьфіналі Кейпвелл двічі перемогла китаянку Цзян Юлу. До останньої четвірки також вийшла Фінукейн, чемпіонка світу у спринті 2023 та 2024 років.

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