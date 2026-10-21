Британські гімнасти стали четвертими на ЧС і не здобули путівку на Олімпіаду — BBC Sport

Чоловіча збірна Великої Британії посіла четверте місце у командному фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, Нідерланди. Команда не здобула одну з трьох дострокових путівок на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, повідомляє BBC Sport.

Результат командного фіналу

У складі британської команди виступили Кортні Таллок, Джо Фрейзер, Джейк Джарман, Гаррі Хепворт і Рубен Ворд. До фіналу вони вийшли з другим результатом, а у вирішальному виступі 20 жовтня набрали 247,395 бала.

Після чотирьох із шести ротацій британці очолювали залік, однак у завершальній частині змагань опустилися за межі призових місць. Золото виборола чинна чемпіонка Японія, набравши 251,928 бала.

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Наступний відбір у Ченду

Наступну можливість кваліфікуватися на Олімпіаду британська команда матиме на чемпіонаті світу 2027 року в Ченду, Китай. Для отримання путівки до Лос-Анджелеса їй потрібно буде фінішувати в першій дев'ятці.

Джо Фрейзер заявив BBC Sport, що команда здатна конкурувати з найсильнішими збірними світу. За його словами, британцям потрібно покращити виступи на паралельних брусах і перекладині, щоб претендувати на титул чемпіонів світу наступного року.

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