Брюерс обіграли Рейс у стартовому матчі Світової серії — The Guardian

У Мілвокі, США, «Мілвокі Брюерс» перемогли «Тампа-Бей Рейс» з рахунком 3:2 у першому матчі Світової серії. Як повідомляє The Guardian, у дев’ятому інінгу пітчер Тревор Мегілл зробив страйкаут проти Джонні ДеЛуки, коли на другій і третій базах перебували бігуни «Рейс».

Скасована подвійна гра

Перед цим Ліам Гікс відбив м’яч у праву частину поля, а захист «Брюерс» спершу оформив подвійну гру, яку арбітри визнали завершенням матчу. Після відеоперегляду рішення скасували: шортстоп Купер Пратт відірвав праву ногу від бази, приймаючи високий кидок другого бейсмена Брайса Туранга.

Гікс усе одно вибув на першій базі, однак «Рейс» отримали бігунів на другій і третій базах за рахунку 3:2. До цього Джонатан Аранда та Чендлер Сімпсон поспіль вибили сингли проти Мегілла. Після подвійної крадіжки баз за участю Джорджа Матео й Сімпсона та вільного виходу Джуніора Камінеро на базу бази були заповнені.

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Перевага Мілвокі з першого інінгу

«Брюерс» вийшли вперед уже в першому інінгу. Джексон Чуріо вибив сингл першим кидком стартового пітчера Ніка Мартінеса, а Крістіан Єліч приніс йому очко триплом. Згодом Вільям Контрерас синглом у ліве поле дозволив Єлічу набрати друге очко.

У сьомому інінгу Чуріо вибив результативний сингл, після якого Пратт набрав очко та встановив рахунок 3:1. Стартовий пітчер «Мілвокі» Джейкоб Мізіоровскі пропустив одне очко та чотири хіти за п’ять інінгів і здобув перемогу. На початку гри він виконав найшвидший кидок в історії Світової серії — 103,5 милі за годину в протистоянні з Янді Діасом.

«Тампа-Бей» скоротив відставання в четвертому інінгу. Аранда набрав очко після даблу Камінеро та граундауту Гікса, однак зрівняти рахунок команді не вдалося.

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