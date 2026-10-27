Брюерс розгромили Рейс 10:1 і повели 3:0 у Світовій серії — The Guardian

У Тампі, США, «Мілвокі Брюерс» розгромили «Тампа-Бей Рейс» із рахунком 10:1 у третьому матчі Світової серії з бейсболу. Команда з Мілвокі повела в серії 3:0 та опинилася за одну перемогу від свого першого титулу в Світовій серії, повідомляє The Guardian.

Вісім ранів у п’ятому інінгу

Ключовим став п’ятий інінг, у якому «Брюерс» набрали вісім ранів. Початок цьому ривку поклали Джексон Чуріо та Брайс Туранг. Чуріо завершив гру з чотирма хітами у п’яти виходах на биту, а Вільям Контрерас — із трьома хітами у п’яти виходах.

Загалом бейсболісти «Мілвокі» здобули 16 хітів проти Фредді Перальти та п’ятьох ріверів. Для «Брюерс» ця перемога стала восьмою поспіль у нинішньому плей-оф і четвертою поспіль на виїзді.

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Виступ Роберта Гассера

Новачок-лівша Роберт Гассер за шість інінгів пропустив лише один хіт і протистояв мінімальній кількості беттерів. У першому інінгу він дозволив Янді Діасу зробити лінійний сингл, після чого поспіль вивів з гри 14 суперників. У шостому інінгу Віктор Меса-молодший заробив уок.

Гассер став першим ліворуким пітчером із 1965 року, який у матчі Світової серії протистояв мінімальній кількості з 18 беттерів упродовж шести інінгів. Тоді такого результату досяг Сенді Коуфакс у складі «Лос-Анджелес Доджерс». Четвертий матч серії відбудеться у вівторок на стадіоні «Тропікана Філд» у Тампі.

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