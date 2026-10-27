Брод розкритикував Ланкашир за відмову продовжити контракт Андерсона — BBC Sport

В Англії колишній партнер Джеймса Андерсона по збірній Стюарт Брод розкритикував рішення крикетного клубу «Ланкашир» не продовжувати контракт із 44-річним боулером. Як повідомляє BBC Sport, Брод вважає, що клуб поставився до одного зі своїх найвідоміших гравців неповажно та мав організувати для нього гідніше прощання.

Контракт не продовжать

Минулого тижня Андерсону повідомили, що «Ланкашир» не продовжуватиме його контракт. Це завершує його 26-річну професійну кар’єру у складі клубу. Минулого сезону в County Championship він здобув 50 вікетів і був капітаном команди.

Новий директор із крикету Пол Фарбрейс, який переходить до «Ланкаширу» із «Сассекса», вирішив перебудувати команду на майбутнє. «Ланкашир» завершив сезон передостаннім у другому дивізіоні County Championship. Фарбрейс ще офіційно не розпочав роботу на новій посаді, але повідомив Андерсону про рішення разом із генеральним директором Річардом Кеньйоном, який також нещодавно обійняв посаду.

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Критика процедури та можливе прощання

Брод заявив, що рішення свідчить про нестачу лідерства в клубі, та поставив під сумнів роль керівництва «Ланкаширу» у процесі. Разом з Андерсоном вони здобули рекордні 1039 вікетів у 138 тестових матчах за збірну Англії.

Про рішення щодо контракту стало відомо в середу, а офіційно клуб прокоментував його лише в неділю. На зустрічі з членами клубу в понеділок «Ланкашир» заявив, що розгляне можливість організувати прощання з Андерсоном. Сам гравець висловив засмучення ситуацією, проте не оголосив про завершення кар’єри. За інформацією BBC Sport, інші графства цікавляться можливістю запросити ветерана.

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