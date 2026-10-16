Бронкос у овертаймі перемогли Сігокс 17:14 — The Guardian

«Денвер Бронкос» у овертаймі перемогли чинних чемпіонів Супербоулу «Сіетл Сігокс» з рахунком 17:14. Вирішальний 53-ярдовий філд-гол виконав Віл Лутц після перехоплення передачі квотербека «Сіетла» Сема Дарнолда захисником «Денвера» Джа'Куаном Макмілліаном на 43-ярдовій лінії «Сіетла», повідомляє The Guardian.

Перехоплення в овертаймі

«Бронкос» завершили стартовий шеститижневий відрізок сезону з балансом 4-2, попри травми у складі та нестабільну гру в атаці. Для «Сігокс» це стала друга поразка за п'ять днів: команда має результат 3-3 і вже зрівнялася з кількістю поразок за весь попередній сезон, коли здобула другий титул Супербоулу.

У другій чверті тачдауни на виносі за «Денвер» оформили Джей Кей Доббінс і Ар Джей Гарві. У другій половині зустрічі «Бронкос» завершили пантами всі шість атакувальних володінь, за винятком одного розіграшу для завершення часу, а за матч набрали лише 168 ярдів в атаці.

Квотербек «Денвера» Бо Нікс реалізував 17 із 27 передач на 107 ярдів. Доббінс набрав 41 ярд на виносі у 17 спробах, а Гарві зробив три приймання на 31 ярд.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сіетл зрівняв рахунок наприкінці

Сем Дарнолд виконав 27 із 51 передачі на 278 ярдів, не зробивши жодного тачдауну й допустивши два перехоплення. Джексон Сміт-Нджигба здійснив 12 приймань на 134 ярди, а Емануель Вілсон набрав 52 ярди на виносі у 14 спробах.

За 1 хвилину 25 секунд до завершення основного часу Кріс Абрамс-Дрейн перехопив пас Дарнолда на 31-ярдовій лінії «Денвера». Однак атака «Бронкос» не набрала першого дауну та витратила лише 28 секунд.

Після 31-ярдового повернення панта Рашидом Шахідом «Сігокс» отримали м'яч на своїй 46-ярдовій лінії. Дарнолд вивів команду на ударну дистанцію, і Джейсон Маєрс за три секунди до кінця реалізував 34-ярдовий філд-гол, зрівнявши рахунок. Раніше в четвертій чверті Джордж Холані заніс м'яч у залікову зону з одного ярда, а двоочкова реалізація після передачі Дарнолда на Шахіда скоротила відставання «Сіетла» до 11:14.

Читай нас у