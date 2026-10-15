Буде-Глімт переміг Боруссію Дортмунд у Лізі чемпіонів — Asharq Al-Awsat

Норвезький «Буде-Глімт» 14 жовтня 2026 року в Буде здобув перемогу над дортмундською «Боруссією» з рахунком 1:0 у матчі Ліги чемпіонів. Єдиний гол на 52-й хвилині забив півзахисник Фредрік Шьовольд, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Гол після перерви

У першому таймі господарі створили небезпечні моменти: близькими до гола були Сондре Фет і Оле Бломберг. Після перерви «Буде-Глімт» продовжив переважати та відкрив рахунок, коли Шьовольд на ближній стійці замкнув низовий простріл Сондре Аукленда.

«Боруссія» додала в останні пів години матчу. Приблизно через годину гри головний тренер Ніко Ковач провів одразу чотири заміни. Фелікс Нмеча, який вийшов на заміну, невдовзі змусив воротаря Нікіту Хайкіна відбивати удар, однак зрівняти рахунок німецькому клубу не вдалося.

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Перша поразка сезону

Ковач після гри визнав, що його команда заслужила на поразку, оскільки не продемонструвала достатньої пристрасті. Капітан «Боруссії» Вальдемар Антон також заявив, що команді бракувало інтенсивності в кількох компонентах гри.

Дортмундці прибули за Полярне коло із семиматчевою безпрограшною серією. Поразка від «Буде-Глімта» стала для них першою в нинішньому сезоні після матчу за Суперкубок Німеччини. Домашня арена норвезького клубу «Аспміра» вміщує 8200 глядачів і офіційно є найменшим стадіоном у цьогорічному розіграші турніру. Раніше на її штучному покритті поступалися «Манчестер Сіті», «Інтер» і «Спортінг».

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