Букайо Сака отримав найвищу оцінку Gradient Sports у Прем’єр-лізі — Sky Sports News

Вінгер «Арсенала» Букайо Сака отримав найвищу оцінку серед гравців Прем'єр-ліги цього сезону за даними Gradient Sports, наведеними Sky Sports. Його загальний бал становить 88,5 зі 100. За цим показником він випереджає Жуана Педру, Елліота Андерсона, Льюїса Голла та Раяна Шеркі.

Більше моментів для голів

У матчі проти «Лілля» Сака вийшов на заміну, віддав гольову передачу першим дотиком і забив на 71-й хвилині. Цей м'яч став його четвертим у всіх турнірах сезону, ще два голи він забив у складі збірної Англії. Перед грою головний тренер «Арсенала» Мікель Артета закликав вінгера забивати по два-три м'ячі за матч.

У Прем'єр-лізі Сака в середньому має 0,50 очікуваного гола з гри за 90 хвилин — майже вдвічі більше, ніж у будь-якому з його попередніх сезонів в «Арсеналі». Більше очікуваних голів у чемпіонаті згенерували лише центрфорварди Тьєрно Баррі та Ерлінг Голанд. Три голи Саки цього сезону були забиті з воротарського майданчика або поруч із ним.

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Оцінка якості виконання

Gradient Sports оцінює футболістів за якістю виконання дій, а не лише за підсумковими результатами. За даними компанії, Сака перевищує середні показники вінгерів Прем'єр-ліги у передачах, ударах, навісах, просуванні м'яча, єдиноборствах і грі один в один у захисті.

Сака також входить до трійки лідерів ліги за ударами в площину воріт і дотиками в штрафному майданчику та здійснив найбільше швидких проривів серед усіх гравців чемпіонату. Водночас він створює менше моментів для партнерів, ніж у попередні сезони. Артета пов'язував зростання гольової загрози з переміщеннями Саки ближче до центру поля та взаємодією з Мартіном Едегором і Каем Гаверцом.

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