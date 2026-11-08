Буковина та Колос зіграли внічию в матчі 12-го туру УПЛ

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Чернівецька «Буковина» та ковалівський «Колос» не змогли визначити сильнішого в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, тож обидві команди здобули по одному очку.

У першій половині тайму суперники обмінялися небезпечними моментами. Спочатку гравець чернівецької команди Бусько після подачі кутового пробив головою повз ворота. Згодом футболіст «Колоса» Ндукве змусив воротаря Каневцева вступити в гру після удару в дальній кут.

На 39-й хвилині ковалівці відкрили рахунок. «Колос» організував контратаку: Кане віддав передачу до штрафного майданчика на Станковскі. Той не зумів переграти голкіпера в ближньому бою, однак на добиванні успішно зіграв Ндукве – 0:1.

Після пропущеного гола «Буковина» активізувалася. Ще до перерви воротар «Колоса» Пахолюк відбив удари Груші та Вітенчука.

Однак на початку другого тайму ковалівців не врятував і голкіпер. На 50-й хвилині Кожушко розіграв комбінацію зі стінкою за участю Дахновського та з кута воротарського майданчика влучно пробив у дальній кут, зрівнявши рахунок.

Після гола команди почали активно атакувати у відповідь. Ближчими до того, щоб вирвати перемогу, були футболісти «Колоса».

Зокрема, у середині другого тайму Цуріков пробив із центру штрафного майданчика, але м'яч влучив у стійку.

Наприкінці зустрічі ковалівці навіть забили вдруге: гол Тахірі скасували через фол футболіста з Балкан, який відбувся безпосередньо перед взяттям воріт.

У підсумку рахунок залишився незмінним – 1:1. Обидві команди продовжують перебувати в середині турнірної таблиці УПЛ. «Колос» має 12 очок, а «Буковина» – 10.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Буковина» – «Колос» – 1:1

Голи: Кожушко, 50 – Ндукве, 39.

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