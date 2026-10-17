Буковина зазнала розгромної поразки від аутсайдера УПЛ Кудрівки

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Чернівецька «Буковина» програла «Кудрівці» з рахунком 1:4 у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги. Суперник чернівецької команди перед поєдинком посідав останнє місце в чемпіонаті.

Команда Олександра Протченка приголомшила «жовто-чорних» двома голами в дебюті. Спершу Світюха отримав передачу Макоссо на хід і потужно пробив під поперечину. А потім Думанюк реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Безуглого.

«Буковина» кинулася рятувати поєдинок. До перерви чернівчани змарнували кілька нагод. Яшков парирував дальній удар Стасюка, а Кожушко на добиванні поцілив у стійку. Натомість Груша зі штрафного відправив м'яч повз ворота.

А на старті другої половини «Кудрівка» зробила рахунок розгромним. Приймака на чужій половині кинувся пресингувати Овусу. Він відібрав м'яч і прокинув уперед на Петряка, який холоднокровно реалізував момент.

«Жовто-чорні» зуміли швидко відквитати один гол. Думанюк у власному штрафному збив Кожушка – пенальті. До позначки підійшов Дахновський та сильним ударом «прошив» голкіпера.

Утім, розвинути цей локальний успіх «Буковині» не вдалося. Більше того, під завісу поєдинку «Кудрівка» забила вчетверте. Овусу в чужому штрафному прийняв передачу Бєляєва та другим дотиком переграв Пенькова – 4:1 у підсумку.

«Кудрівка» здобула першу перемогу в цьому сезоні УПЛ. Команда набрала п'ять очок і наздогнала одеський «Чорноморець» і криворізький «Кривбас» у підвалинах турнірної таблиці. «Буковина» наразі залишається десятою (вісім пунктів).

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