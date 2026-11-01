CAF призначила Самсона Адаму генеральним секретарем — Channel NewsAsia

Конфедерація африканського футболу (CAF) призначила нігерійця Самсона Адаму новим генеральним секретарем організації, повідомляє Channel NewsAsia. Із березня він виконував обов’язки на цій посаді після відставки Верона Мосенго-Омби.

Відбір кандидатів

Президент CAF Патріс Мотсепе заявив, що призначенню передував комплексний процес відбору. Інформацію про вакансію широко поширили, а з кількома кандидатами провели співбесіди.

Верон Мосенго-Омба залишив посаду генерального секретаря CAF, а згодом став президентом футбольної федерації Демократичної Республіки Конго.

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Досвід роботи в CAF

Адаму працює в Конфедерації африканського футболу вісім років. У цей період він був директором зі змагань, а також директором з турнірів і заходів.

Серед попередніх генеральних секретарів CAF були представники трьох поколінь єгипетської родини Фахмі. Мурад Фахмі обіймав цю посаду у 1961–1982 роках, його син Мустафа Фахмі — у 1982–2010 роках, а онук Амр Фахмі — у 2017–2019 роках.

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