CAS розгляне апеляцію Сенегалу щодо титулу Кубка африканських націй — BBC Sport

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні в четвер розгляне апеляцію Федерації футболу Сенегалу на рішення Конфедерації африканського футболу (КАФ) присудити Марокко перемогу у фіналі Кубка африканських націй 2025 року. Рішення в день слухання не оголосять, повідомляє BBC Sport.

Як виникла суперечка

Фінал між Сенегалом і господарями турніру Марокко в Рабаті завершився перемогою сенегальців з рахунком 1:0 в додатковий час. Наприкінці основного часу після призначення пенальті на користь Марокко головний тренер Сенегалу Пап Тіав повів частину гравців і персоналу до підтрибунного приміщення. Матч згодом відновили: Браїм Діас не реалізував пенальті, а Пап Гей забив вирішальний м’яч у додатковий час.

У березні апеляційна рада КАФ задовольнила скаргу Королівської федерації футболу Марокко. Вона постановила, що Сенегал програв матч через залишення поля, та зарахувала Марокко технічну перемогу 3:0. Сенегальська федерація назвала це рішення несправедливим, безпрецедентним і неприйнятним та звернулася до CAS.

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Коли буде вердикт

Слухання на прохання сторін відбудеться в закритому режимі. Його розглядатиме колегія із трьох арбітрів, яку очолить французький фахівець зі спортивного права Жераль Сімон. CAS заявив, що не може назвати дату остаточного рішення, але воно не буде ухвалене в день слухання.

Правила CAS передбачають, що рішення за апеляціями мають бути винесені не пізніше ніж через чотири місяці після слухання, водночас арбітражні панелі мають прагнути завершувати такі справи менш ніж за три місяці. Президент КАФ Патріс Мотсепе раніше заявляв, що організація поважатиме рішення суду.

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