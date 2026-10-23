CAS скасував чотирирічну дискваліфікацію японського скорохода Ікеди — Channel NewsAsia

У Лозанні, Швейцарія, Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію японського скорохода Кокі Ікеди проти World Athletics і скасував чотирирічну санкцію. CAS дійшов висновку, що антидопінгове обвинувачення проти срібного призера Олімпіади в Токіо не було доведене. Спортсмен може негайно повернутися до змагань.

Скасована санкція

28-річного Ікеду тимчасово відсторонили в листопаді 2024 року. У лютому 2025 року Athletics Integrity Unit наклала на нього чотирирічну санкцію за звинуваченням у використанні або спробі використання забороненого препарату.

У березні 2025 року спортсмен оскаржив це рішення в CAS, відкинувши допінгові звинувачення. World Athletics стверджувала, що Ікеда міг здійснювати маніпуляції з кров’ю, посилаючись на відхилення в його Біологічному паспорті спортсмена.

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Медичні пояснення

Панель CAS розглядала справу в Лозанні у травні. Вона погодилася, що кілька показників у біологічному профілі Ікеди були аномальними, однак визнала обґрунтованим пояснення цих даних, не пов’язане з допінгом.

Як повідомляє Channel NewsAsia, спортсмен надав значний обсяг медичних матеріалів і висновків експертів. На думку суду, вони забезпечили ширшу фактичну основу, ніж та, яку мав трибунал World Athletics під час первинного розгляду. CAS постановив, що заборона на участь у змаганнях не застосовується.

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