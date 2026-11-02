CCTV не показало матч Реала після скандалу з Мбаппе — Al Jazeera

Китайський державний мовник CCTV не транслював матч чемпіонату Іспанії між мадридським «Реалом» та «Расінгом» із Сантандера, який відбувся в неділю. Показ гри не відновили попри вибачення форварда «Реала» Кіліана Мбаппе, клубу та Ла Ліги після скандалу навколо висловлювань футболіста про колишнього китайського лідера Мао Цзедуна.

Матч не потрапив в ефір CCTV

Поєдинок розпочався о 15:15 за Гринвічем, однак його не показав жоден із двох спортивних телеканалів CCTV, повідомляє Al Jazeera із посиланням на AFP. Станом на час публікації жодного матчу 11-го туру Ла Ліги також не транслювали наживо на державному телебаченні Китаю.

Водночас ігри іспанської першості, за даними видання, демонстрував цифровий сервіс Migu, що належить державній телекомунікаційній мережі China Mobile. Серед трансляцій була перемога «Барселони» над «Алавесом» із рахунком 6:1 у суботу, але матч «Расінг» — «Реал» у переліку показів не з’явився.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція на слова Мбаппе

Причиною припинення показів став відеозапис, оприлюднений у квітні та нещодавно поширений у мережі. У ньому Мбаппе, говорячи про мем із власним зображенням, назвав Мао Цзедуна диктатором. Китайська медіагрупа CMG, що контролює CCTV, 26 жовтня оголосила про зупинення трансляцій Ла Ліги.

CMG заявляла, що вибачення Ла Ліги, Мбаппе та «Реала» є абсолютною передумовою для врегулювання ситуації. Пізніше футболіст перепросив за необачні слова, Ла Ліга висловила глибокий жаль, а мадридський клуб також попросив вибачення. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що серйозно поставилося до вибачень гравця.

Наслідки для футболіста

Спортивний сайт CCTV повідомляв, що CMG взяла вибачення до відома, але не уточнював, чи почалися переговори про відновлення трансляцій. Тренер «Реала» Жозе Моурінью в суботу заявив, що клуб зробив свою частину для завершення суперечки. Після висловлювань Мбаппе низка великих китайських брендів скасувала спонсорські угоди з футболістом.

Читай нас у