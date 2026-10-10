Челсі розгромив Борнмут 5:1, Гендерсон оформив дубль — Sky Sports News

«Челсі» на «Стемфорд Брідж» розгромив «Борнмут» із рахунком 5:1 у матчі Прем’єр-ліги. Дублями за господарів відзначилися Джордан Гендерсон і Жуан Педру, ще один м’яч забив Морган Роджерс. За даними Sky Sports, ця перемога вивела «Челсі» на п’яте місце в ранній турнірній таблиці.

Два голи за перші три хвилини

Гендерсон відкрив рахунок уже на 65-й секунді: після дій Коула Палмера він пробив у дальній кут, а м’яч влетів у ворота від стійки. Невдовзі Гендерсон віддав результативну передачу, після якої удар Роджерса зачепив Антоніу Сілву та влетів у дальній кут. На той момент минуло дві хвилини 29 секунд — це найшвидший випадок в історії «Челсі», коли команда повела 2:0 у матчі Прем’єр-ліги.

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До перерви «Борнмут» міг скоротити відставання, однак голкіпер Емі Мартінес двічі врятував господарів після ударів Раяна та Райана Крісті. На старті другого тайму помилка Сілви дала Педру Нету можливість прострілити на Жуана Педру, який забив третій гол «Челсі».

Відповідь Борнмута і два завершальні голи

На 51-й хвилині Еванілсон скоротив різницю в рахунку: після подачі кутового він заблокував винос Мойсеса Кайседо, і м’яч опинився у воротах «Челсі». Втім, на 67-й хвилині Жуан Педру замкнув передачу Пепа Чаваррії та оформив дубль. Остаточний рахунок на 70-й хвилині встановив Гендерсон, який забив зі штрафного приблизно з 25 ярдів.

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