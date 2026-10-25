Челсі відігрався та переміг Крістал Пелас 3:1 у жіночій Суперлізі — Sky Sports News

«Челсі» здобув вольову перемогу над «Крістал Пелас» із рахунком 3:1 у матчі жіночої Суперліги. Лондонська команда поступалася після першого тайму, але забила тричі по перерві. Як повідомляє Sky Sports, дубль оформила Мельвін Маляр, а Сенді Балтимор відзначилася голом і результативною передачею.

Гол Барріп у першому таймі

«Челсі» активно розпочав гру та створив кілька моментів: захисниці «Крістал Пелас» двічі винесли м’яч із лінії воріт, а воротарка Полін Пейро-Маньєн зробила подвійний сейв у перші 15 хвилин. Однак на 20-й хвилині господарки вийшли вперед — Моллі Барріп забила після подачі з кутового. Це був перший гол «Крістал Пелас» у матчах проти «Челсі» за вісім очних зустрічей.

До заявки «Челсі» не потрапили Лорен Джеймс і Кіра Волш: тренерка Соня Бомпастор залишила їх поза складом перед матчем жіночої Ліги чемпіонів проти «Роми» в середині тижня.

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Дубль Маляр і пенальті Балтимор

Після перерви «Челсі» випустив Ерін Катберт і Сенді Балтимор, після чого перебіг зустрічі змінився. На 51-й хвилині Маляр зрівняла рахунок ударом приблизно з 25 метрів — незадовго до цього вона не реалізувала нагоду вразити порожні ворота.

На 75-й хвилині Балтимор обіграла трьох суперниць і віддала передачу на Маляр, яка головою забила свій другий м’яч у матчі. На 90-й хвилині Балтимор реалізувала пенальті та встановила остаточний рахунок. Після цієї перемоги «Челсі» тимчасово очолив турнірну таблицю жіночої Суперліги перед матчем «Манчестер Сіті» з «Манчестер Юнайтед».

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