Чемпіон MotoGP Марк Маркес переміг на Гран-прі Малайзії на трасі «Сепанг» і збільшив свою перевагу в загальному заліку сезону до 44 очок. Як повідомляє Channel NewsAsia, це перша перемога іспанця на малайзійському етапі з 2018 року.

Перебіг гонки

Марк Маркес випередив свого брата Алекса Маркеса, який стартував із поулу, на вході в перший поворот. Алекс невдовзі повернув собі лідерство, однак на наступному повороті вийшов за межі траєкторії та пропустив брата вперед. Після цього Маркес утримав першу позицію до фінішу.

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Друге місце посів гонщик KTM Педро Акоста, який напередодні виграв спринтерську гонку. Третім фінішував Алекс Маркес із команди Gresini.

Становище в чемпіонаті

Після перемоги Маркес, семиразовий чемпіон MotoGP, набрав 399 очок у чемпіонаті. Його найближчий суперник у боротьбі за титул Хорхе Мартін не виступав у Малайзії через перелом зап’ястка. Відставання Мартіна від лідера становить 44 очки.

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