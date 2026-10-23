Чемпіонат Африки з велоспорту зібрав у Кісуму 348 спортсменів — Nation Kenya

У кенійському Кісуму чемпіонат Африки з шосейного велоспорту 2026 року зібрав 348 спортсменів із 32 країн. Змагання, що стартували у вівторок і триватимуть тиждень, збільшили попит на готелі, ресторани, транспортні послуги та продукцію малого бізнесу. Водночас перекриття доріг ускладнили роботу частині мотоциклетних перевізників і торговців.

Попит на житло та ресторани

Як повідомляє Nation Kenya, кількість учасників зросла порівняно з попереднім чемпіонатом, коли виступили 320 велогонщиків із 30 країн. За оцінкою видання, разом із технічними командами делегації сформували попит на проживання приблизно для 1044 людей. До міста також прибули працівники секретаріату, члени технічного комітету, посадовці Міністерства спорту та представники інших залучених до організації структур.

Генеральний секретар Асоціації туризму озера Вікторія Роберт Айоко заявив, що готелі, які отримали онлайн-бронювання, відчули позитивний ефект, однак гості розподілилися між закладами нерівномірно. За словами посадовиці округу з питань туризму, торгівлі та маркетингу Фаріди Салім, трансляції змагань у 32 країнах-учасницях додатково представляють Кісуму континентальній аудиторії.

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Перекриття доріг і перевізники

Для проведення перегонів у місті перекрили низку доріг, зокрема Кісуму—Найробі, кільцеву дорогу в Ньяленді та маршрути в районі Мілімани. Водіям і мотоциклістам довелося користуватися довшими об’їзними шляхами.

Мотоциклетний перевізник із Конделе Фредрік Аренга розповів, що він та його колеги були змушені переглядати тарифи через додаткову відстань. Деякі з них збільшили вартість поїздки на 20 кенійських шилінгів. Він також зазначив, що перевізники поки не відчули економічної вигоди від чемпіонату, на відміну від шкільних спортивних і культурних заходів, які створюють попит на поїздки.

Підприємці на території спортивного комплексу імені Джарамогі Огинга Одінги також повідомили про неоднозначний результат. До закладу допускали лише велокоманди та акредитованих осіб, тому звичний потік відвідувачів скоротився. Водночас тренери, технічний персонал і глядачі забезпечили частину продажів їжі та напоїв. Чемпіонат завершиться в неділю.

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