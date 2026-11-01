Чепкіруї виграла Нью-Йоркський марафон за 2:24:36 — Channel NewsAsia

Кенійка Шейла Чепкіруї перемогла в жіночому елітному забігу Нью-Йоркського марафону у США, показавши результат 2 години 24 хвилини 36 секунд. Це її другий титул на цих змаганнях після перемоги 2024 року.

Фініш Чепкіруї

Чепкіруї перетнула фінішну лінію без суперниць поруч. Як повідомляє Channel NewsAsia, приблизно за чотири милі до фінішу вона разом зі співвітчизницею Геллен Обірі відірвалася від групи лідерок. На значній частині заключного відрізка Обірі трималася позаду Чепкіруї.

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Обірі захищала титул, здобутий попереднього року. Тоді вона також установила рекорд траси Нью-Йоркського марафону.

Боротьба за друге місце

Американка Джесс Макклейн посіла друге місце з часом 2 години 24 хвилини 42 секунди. В останні миті забігу вона випередила Обірі, яка фінішувала третьою. За даними джерела, Макклейн перетнула лінію на одну секунду раніше за кенійську спортсменку.

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