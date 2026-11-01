Через акул у Квінсленді скасували плавальний етап триатлону — ABC News Australia

Організатори Noosa Triathlon у штаті Квінсленд, Австралія, скасували плавальний етап змагань після того, як за годину до старту у воді помітили акул. Рятувальники, які мали забезпечувати безпеку учасників у воді, відмовилися заходити в море після ще одного спостереження на світанку, повідомляє ABC News.

Скорочену дистанцію також скасували

Напередодні пляж Noosa Main Beach тимчасово закривали через акул, помічених неподалік від берега. Увечері організатори змінили маршрут, скоротивши плавальну дистанцію приблизно до одного кілометра, щоб тримати спортсменів на мілководді.

Утім, вранці перед початком змагань плавальний етап скасували повністю. Організатори заявили, що не можуть розмістити персонал із безпеки на воді через присутність морських тварин, тому плавання не відбудеться.

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Триатлон перетворили на дуатлон

Замість плавання до програми додали п’ятикілометровий забіг. Учасники також подолали 40 кілометрів на велосипеді та ще 10 кілометрів бігом. Переможцем елітної категорії став Метт Гаузер, який захистив торішній титул і завершив дистанцію за 1 годину 39 хвилин 34 секунди.

Noosa Triathlon називають найбільшим у світі триатлоном олімпійської дистанції: щороку подія збирає близько 8 500 спортсменів і 20 000 глядачів.

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