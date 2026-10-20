Chicago Fire футболіста Левандовського став шостим у рейтингу ESPN — Interia Sport

У США Chicago Fire, за який виступає польський футболіст Роберт Левандовський, опустився з п’ятої на шосту позицію в оновленому рейтингу MLS Power Rankings від ESPN. Водночас команда, попри дві поспіль поразки, забезпечила собі участь у плей-оф MLS, повідомляє Interia Sport.

Вихід до плей-оф

В останньому матчі Chicago Fire поступився New England Revolution з рахунком 0:1. Левандовський провів ще одну гру без забитого м’яча. Для гарантованого виходу до плей-оф команді було достатньо нічиєї, однак путівку до фінальної частини сезону клуб здобув після перемоги Orlando City над DC United у паралельному поєдинку.

Chicago Fire другий рік поспіль вийшов до плей-оф. Востаннє клубу вдавалося кваліфікуватися до фінальної частини сезону два роки поспіль у 2008–2009 роках.

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Зміни у рейтингу ESPN

Після повернення зі збірної Польщі 38-річний Левандовський зіграв чотири матчі MLS. Chicago Fire переміг Vancouver Whitecaps — 3:1 та New York Red Bulls — 2:1, а згодом зазнав поразок від Philadelphia Union — 1:3 і New England Revolution — 0:1.

В ESPN зазначили, що Chicago Fire залишається одним із сильніших клубів Східної конференції, але програв двом суперникам із цієї конференції — Philadelphia Union та New England Revolution. Лідером MLS Power Rankings залишився Nashville SC. Inter Miami після перемоги над Atlanta United з рахунком 3:1 піднявся на друге місце, а St. Louis City SC опустився на третю позицію.

Наступний матч Chicago Fire проведе на виїзді проти Atlanta United. Гра має відбутися в ніч із суботи на неділю о 1:30 за польським часом.

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