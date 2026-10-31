Chicago Fire встановив клубний рекорд сумарної відвідуваності — Interia Sport

У Чикаго, США, футбольний клуб Chicago Fire встановив новий рекорд сумарної відвідуваності домашніх матчів. На поєдинок проти Orlando City, що завершився з рахунком 2:2, на Soldier Field прийшов 25 841 глядач. Завдяки цьому загальна відвідуваність домашніх ігор клубу в сезоні сягнула 419 492 осіб, повідомляє Interia Sport.

Новий показник клубу

Попередній рекорд Chicago Fire встановив торік, коли сумарна відвідуваність домашніх матчів становила 398 644 глядачі. Нинішній сезон став четвертим поспіль, у якому клуб оновив цей показник.

Журналіст порталу meninred97.com Алекс Калабрезе пов’язав зростання інтересу до команди з популяризацією футболу у США та результатами Chicago Fire. На його думку, свою роль відіграв і перехід Роберта Левандовського, якого він назвав світовою суперзіркою. Калабрезе вважає, що польський футболіст залучав на матчі кілька тисяч польських уболівальників.

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Серія без голів

Матч з Orlando City став для Левандовського восьмою поспіль грою без забитого м’яча. До завершення регулярного сезону Chicago Fire залишалося провести два матчі, а команда боролася за збереження четвертого місця в таблиці Східної конференції.

Наступний домашній матч проти Columbus Crew Chicago Fire мав провести на меншому SeatGeek Stadium, який вміщує менш ніж 20 тисяч глядачів. Soldier Field у цей час мав бути зайнятий командою з американського футболу Chicago Bears. Калабрезе також зазначив, що клуб планує у 2028 році переїхати на стадіон McDonald's Park місткістю близько 22 тисяч місць.

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