Чикаго Файр програв Нью-Інгленд Революшн, Левандовський не забив — Interia Sport

«Чикаго Файр» поступився «Нью-Інгленд Революшн» з рахунком 0:1 у матчі регулярного сезону MLS у Фоксборо, США. Роберт Левандовський провів на полі весь поєдинок, але не зміг відзначитися. Єдиний гол на 26-й хвилині забив Метт Полстер, повідомляє Interia Sport.

Скасований гол і вирішальний м’яч

«Чикаго Файр» володів м’ячем 60% ігрового часу проти 40% у господарів. На 12-й хвилині Філіп Цинкернагель забив, однак арбітр зафіксував офсайд. Рахунок відкрив Полстер після передачі Карлеса Гіла з правого флангу. Гіл обіграв Ендрю Гутмана, відкотив м’яч у штрафний майданчик, а Полстер пробив в один дотик.

До матчу «Чикаго Файр» був потрібен щонайменше один бал, аби гарантувати собі місце у плей-оф сезону. Після пропущеного м’яча команда продовжувала атакувати, але не змогла зрівняти рахунок.

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Нагоди Левандовського

На початку другого тайму Джонатан Бамба навісив на Левандовського з лівого флангу. Форвард прийняв м’яч грудьми та пробив, а епізод завершився кутовим. Після його подачі небезпечно пробив Антон Салетрос, проте воротар «Нью-Інгленд Революшн» Метт Тернер відбив удар.

Левандовський також завдав удару головою після боротьби із захисником, на 78-й хвилині не дотягнувся до навісу біля стійки, а наприкінці матчу ще раз неточно пробив головою. У компенсований час Цинкернагель віддав м’яч у напрямку форварда перед воротами, але той не влучив по ньому. За даними видання, до цієї гри безгольова серія Левандовського в MLS тривала 38 днів.

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