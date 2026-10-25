Чикаго Файр здолав Атланту 3:2, Левандовський відіграв понад годину — Interia Sport

Чикаго Файр переміг Атланту Юнайтед з рахунком 3:2 у виїзному матчі регулярного сезону MLS. Роберт Левандовський розпочав гру у стартовому складі гостей і залишив поле невдовзі після 67-ї хвилини. Перемога дозволила команді Грегга Бергалтера перервати серію з двох поразок.

Як повідомляє Interia Sport, до цього Чикаго Файр поступився Філадельфії Юніон 1:3 та Нью-Інгленд Революшн 0:1. Водночас команда вже гарантувала собі участь у плей-оф MLS.

Господарі забили першими

Атланта відкрила рахунок на 4-й хвилині. Мігель Альмірон під час контратаки віддав передачу на Томаса Якоба, який влучно пробив низом. Чикаго зрівняв рахунок на 30-й хвилині: після кутового та боротьби в штрафному майданчику Антон Салетрос завдав удару з-за меж штрафного майданчика.

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До перерви господарі мали ще один момент. Брель Емболо не реалізував нагоду з близької відстані, а його гол у компенсований час першого тайму не зарахували через офсайд.

Два голи Чикаго після перерви

На початку другого тайму Марен Хайле-Селассі не влучив у порожні ворота після передачі Філіпа Цинкернагеля. Невдовзі Чикаго вийшов уперед завдяки Анзору Меквабішвілі, який перехопив неточний пас воротаря Атланти Лукаса Ойоса. Потім Цинкернагель забив після непрямого штрафного удару та зробив рахунок 3:1.

На 67-й хвилині Емболо головою замкнув подачу Еліаса Баеса і скоротив відставання Атланти. Одразу після цього поле залишив Левандовський. У завершальні хвилини господарі не змогли зрівняти рахунок, тож матч завершився перемогою Чикаго Файр — 3:2.

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