Чикаго Файр зіграє з Шарлотт у першому раунді плейоф MLS — Interia Sport

«Чикаго Файр», за який від літа виступає Роберт Левандовський, у першому раунді плейоф MLS зіграє проти «Шарлотт». Пара визначилася після перемоги «Інтер Маямі» над «Нью-Інгленд Революшн» із рахунком 2:1, повідомляє Interia Sport.

Перемога Інтер Маямі визначила пару

Матч «Нью-Інгленд Революшн» — «Інтер Маямі» відбувся вночі проти 2 листопада за польським часом. Ключовим гравцем гостей став Ліонель Мессі: він віддав результативну передачу та забив м’яч, який приніс команді перемогу.

Після цього результату стало зрозуміло, що «Чикаго Файр» і «Шарлотт» посядуть четверте та п’яте місця у Східній конференції. Остаточний розподіл цих позицій ще не визначений, однак команди гарантовано зустрінуться на старті плейоф.

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Три матчі в серії

Серія між «Чикаго Файр» та «Шарлотт» складатиметься з трьох матчів, за підсумками яких визначиться учасник півфіналу конференції. Востаннє клуб із Чикаго програвав «Шарлотт» у жовтні 2024 року. Відтоді команда здобула чотири поспіль перемоги над суперником із Північної Кароліни, зокрема наприкінці вересня.

До початку плейоф «Чикаго Файр» проведе ще один матч регулярного сезону. 7 листопада команда зіграє проти «Коламбус Крю».

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