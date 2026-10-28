Чинні чемпіони НБА Нікс здобули першу перемогу сезону — Sky Sports News

Чинні чемпіони НБА «Нью-Йорк Нікс» здобули першу перемогу в новому сезоні, обігравши «Детройт Пістонс» із рахунком 111:97. Перед цим ньюйоркська команда програла три стартові матчі, а «Пістонс» підходили до гри без поразок, повідомляє Sky Sports.

Ривок після невдалого старту

Після першої чверті «Нікс» поступалися 25:38, однак у двох наступних чвертях переграли суперників із сумарним рахунком 63:25. У другій чверті команда з Нью-Йорка дозволила «Детройту» набрати лише 12 очок.

Карл-Ентоні Таунс завершив матч із 27 очками та 20 підбираннями. За його словами, команда додала у фізичній грі та енергії, ставши більше схожою на себе минулого сезону, але їй ще потрібно прогресувати.

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Внесок Брансона та оцінка тренера

У третій чверті Джейлен Брансон реалізував свої перші три кидки та розпочав ривок 11:0. Завдяки цьому «Нікс» перетворили перевагу в одне очко після першої половини на рахунок 62:50. Баскетболіст сказав, що намагався допомагати команді й вірив, що гра зрештою налагодиться.

Головний тренер Майк Браун заявив, що в цій грі команда мала більше вдалих моментів, ніж у трьох попередніх. Водночас він застеріг, що проблеми не зникли остаточно, але результат показав здатність команди діяти краще за належної концентрації.

Минулого сезону «Нікс» завершили плей-оф із балансом 16 перемог і трьох поразок та встановили рекорд за найбільшою різницею очок для команди в одному постсезоні.

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