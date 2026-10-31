Чорноморець переміг Верес у результативному матчі 11-го туру УПЛ

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Одеський Чорноморець здобув перемогу над рівненським Вересом у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь одеситів.

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Гонсалвеш виконав швидкий прорив флангом і віддав передачу на Веслі, який відправив м'яч у ворота.

Чорноморець відігрався на 21-й хвилині завдяки голу Курка після навісу Робакідзе. Ще до перерви одесити вийшли вперед: на 33-й хвилині Мба скористався помилкою воротаря Вереса Гороха та вразив порожні ворота.

Остаточний рахунок на 70-й хвилині встановив Хома, який після передачі Робакідзе вийшов сам на сам із голкіпером і реалізував момент.

Завдяки цій перемозі Чорноморець набрав дев'ять очок і тимчасово піднявся на дев'яте місце турнірної таблиці, залишивши зону перехідних матчів. Верес із такою ж кількістю балів посідає 12-ту сходинку.

Верес — Чорноморець — 1:3 (1:2)

Голи: Веслі (3) — Курко (21), Мба (33), Хома (70).

Лідером чемпіонату залишається «Шахтар» із 28 очками. Другу сходинку посідає «Полісся» (25 балів), третю — «Харків» (21).

Нагадаємо, донецький «Шахтар» обіграв «Колос» у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги та зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці. У чемпіонаті України тривають поєдинки чергового туру.

Донецький «Шахтар» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0 у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

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