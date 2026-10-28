Чотири збірні Африки вийшли до 1/8 фіналу жіночого ЧС U-17 — Premium Times Nigeria
У Марокко 28 жовтня стартує стадія 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу з футболу U-17. Нігерія, Гана, Марокко та Кенія подолали груповий етап і продовжать боротьбу за вихід до чвертьфіналу, повідомляє Premium Times.
Матчі 28 жовтня
Господарки турніру, збірна Марокко, 28 жовтня зіграють із чинними чемпіонками світу — командою КНДР. Початок зустрічі запланований на 16:00 за західноафриканським часом.
Того ж дня Гана зустрінеться з Аргентиною о 19:00 за західноафриканським часом. В інших матчах Німеччина зіграє з Венесуелою, а Бразилія — з Польщею.
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Поєдинки Нігерії та Кенії
29 жовтня збірна Нігерії проведе матч 1/8 фіналу проти Мексики. Поєдинок розпочнеться о 16:00 за західноафриканським часом; переможниці вийдуть до чвертьфіналу.
Кенія того ж дня зіграє з Японією о 19:00. Також 29 жовтня відбудуться матчі Китай — Франція о 16:00 та Іспанія — США о 19:00 за західноафриканським часом. Поразка на цій стадії означатиме завершення виступів на турнірі.