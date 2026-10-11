Чжен Цінь Вень стала першою китаянкою-переможницею China Open — Sky Sports News

У Пекіні, Китай, олімпійська чемпіонка Чжен Цінь Вень перемогла Мірру Андрєєву у фіналі China Open з рахунком 7:5, 6:4. Вона стала першою китайською тенісисткою, яка виграла цей турнір, а також здобула перший титул WTA 1000 на домашніх кортах. Про перебіг матчу повідомляє Sky Sports News.

Повернення після травми

Чжен отримала вайлдкард на турнір і продовжує відновлюватися після травми ліктя провідної правої руки. Через ушкодження вона пропустила майже шість місяців. У фіналі тенісистка контролювала розіграші потужними ударами справа та виконувала швидкі вінери під гострим кутом.

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Перебіг фіналу

На початку матчу суперниці обмінялися брейками. Андрєєва, яка посідала п'яте місце у світовому рейтингу, повела 5:4 у першому сеті та мала шанс зробити вирішальний брейк. Однак Чжен відіграла три брейк-пойнти, зрівняла рахунок і в наступному геймі взяла подачу суперниці, що принесло їй першу партію.

У другому сеті за рахунку 4:4 Андрєєва відіграла три брейк-пойнти, однак Чжен згодом зробила брейк. Наступний гейм вона завершила ейсом і оформила перемогу у фіналі.

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