Cracovia відкликала Мурата Чолака з посади президента правління — Interia Sport

У Польщі наглядова рада футбольного клубу Cracovia 30 жовтня відкликала Мурата Чолака з посади президента правління KS Cracovia S.A. Рішення ухвалили на засіданні наглядової ради.

Як повідомляє Interia Sport, турецький функціонер обіймав посаду приблизно три з половиною місяці. Перед формальною частиною засідання члени наглядової ради заслухали заяви Роберта Платека та представниці Ельжбети Філіпяк.

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Тимчасове керівництво

Для тимчасового виконання обов’язків члена правління рада делегувала свого голову Домініка Рогужа. Віцеголова наглядової ради Філліп Платек також продовжить тимчасово виконувати обов’язки члена правління KS Cracovia S.A.

Позиція клубу

У заяві клуб зазначив, що рішення має забезпечити безперервність управління компанією, належне функціонування організаційних структур і поточний нагляд за операційними та стратегічними справами клубу. Інших деталей про кадрове рішення в оприлюдненому повідомленні не наведено.

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