Cricket Australia оцінила втрати доходів від Ashes приблизно у $20 млн — The Guardian

В Австралії Cricket Australia оцінила недоотримані доходи через два дводенні матчі чоловічої серії Ashes приблизно у $20 млн. Попри це, у фінансовому році 2025–26 організація зафіксувала профіцит у $82 млн завдяки високому інтересу телемовників, продажам квитків і комерційним надходженням, пов’язаним із Ashes, повідомляє The Guardian.

Втрати від коротких матчів

Матч на стадіоні MCG завершився за два дні, хоча спочатку недоотримані доходи від нього оцінювали у $10 млн. На цю гру прийшли рекордні для Ashes на MCG 94 тисячі глядачів. Поєдинок у Перті, який також не дійшов до третього дня, спричинив ще більші фінансові втрати.

Генеральний директор Cricket Australia Тодд Ґрінберґ заявив, що сумарний розрив у доходах становив «плюс-мінус $20 млн» і був суттєвим ударом для організації. Водночас вона виконала фінансові цілі, перевищивши плани за іншими статтями доходів, зокрема за спонсорськими програмами та надходженнями, не пов’язаними з трансляціями.

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Прогноз дефіцитів

Річний дохід Cricket Australia зріс до рекордних $601 млн — майже на $150 млн порівняно з попереднім роком. Після піку фінансового циклу організація мала $87,5 млн готівки та інвестицій.

Водночас Cricket Australia попередила про щонайменше два роки фінансових дефіцитів. Організація пов’язує цей прогноз із нижчим інтересом до туру Нової Зеландії цього літа, а також до турів Пакистану й Шрі-Ланки, що відбудуться після нього. Одним із пріоритетів на найближчі роки названо мінімізацію витрат.

Cricket Australia також прагне залучити приватні інвестиції до франшиз Big Bash League. Процес має розпочатися з Melbourne Renegades, хоча посадовці Нового Південного Уельсу виступають проти, а угоди з асоціацією гравців ще не досягнуто. Очікуваний продаж часток франшиз BBL не врахований у фінансових прогнозах організації.

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