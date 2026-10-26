CTBC Brothers перемогли Dragons і продовжили фінальну серію — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, бейсбольний клуб CTBC Brothers переміг Wei Chuan Dragons з рахунком 4:3 у п’ятому матчі Taiwan Series. Завдяки другій поспіль перемозі Brothers скоротили відставання в серії до чотирьох перемог до 2:3 та перевели протистояння у шостий матч, повідомляє Taipei Times.

Вирішальний дев’ятий інінг

За рахунку 3:3 у верхній частині дев’ятого інінгу шортстоп Чіан Кунью вийшов на базу після свого третього хіта в матчі. Перший бейсмен Хуан Вейшен виконав сакрифайс-флай, після якого Чіан набрав вирішальне очко.

У нижній частині дев’ятого інінгу релів-пітчер Brothers Фелікс Пенья не дозволив жодному з трьох беттерів Dragons дістатися бази та зберіг перемогу. Стартовий пітчер CTBC Нівальдо Родрігес провів на полі 6,1 інінгу, пропустивши два очки після трьох хітів.

Dragons зрівняли рахунок у сьомому інінгу

У четвертому інінгу Лю Цзіхун із Dragons вибив сольний хоум-ран. У нижній частині сьомого інінгу Dragons поступалися 1:3, однак після заміни Родрігеса, коли Лю перебував на другій базі, зрівняли рахунок. Чжан Ченю виконав дабл, який приніс очко Лю, а Куо Тяньсін зробив RBI-сингл — 3:3.

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П’ятий матч спершу мали провести в п’ятницю, але його двічі переносили через закриття шкіл та офісів у Тайбеї внаслідок тайфуну Чампі. Дводенна пауза дала ключовим пітчерам Brothers додатковий час на відновлення. Родрігес перед цим провів шість інінгів без пропущених очок у третьому матчі серії.

Brothers завдали дев’ять хітів у п’ятому матчі, продовживши поліпшувати гру в атаці. У четвертому матчі команда набрала п’ять очок за вісьмома хітами, тоді як у перших трьох іграх серії здобула лише три очки та дев’ять хітів. Шостий матч заплановано на 15:05 за місцевим часом на Taipei Dome.

Після трьох стартових поразок Brothers стали першою командою в історії Taiwan Series Китайської професійної бейсбольної ліги, якій вдалося виграти два матчі поспіль. Раніше жоден клуб не відігравався з 0:3 та не вигравав чемпіонат. CTBC вийшов до третьої поспіль Taiwan Series після перемоги над Uni-President 7-Eleven Lions у плейоф першого раунду, а Dragons автоматично кваліфікувалися як команда з найкращим результатом регулярного сезону CPBL.

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