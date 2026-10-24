Dallas Cowboys визнали профспілку черлідерок — The Guardian

У Далласі, США, клуб Національної футбольної ліги Dallas Cowboys добровільно визнав Dallas Cowboys Cheerleaders Association (DCCA) представником команди черлідерок у колективних переговорах. Сторони мають розпочати переговори після багаторічних вимог учасниць колективу щодо справедливішої оплати праці.

Визнання представництва

Рішення ухвалили після «змістовного обговорення» між організацією Dallas Cowboys та DCCA, повідомляє The Guardian. У заяві DCCA зазначила, що черлідерки є важливою частиною організації Cowboys, яку поважають за талант і відданість. Також там наголосили, що команда залишається однією з найбажаніших можливостей для танцівниць у світі.

Колектив Dallas Cowboys Cheerleaders заснували 1961 року — через рік після дебютного сезону футбольної команди в NFL. Черлідерки належать до найвідоміших танцювальних команд світу та стали героїнями серіалу Netflix America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders. Третій сезон шоу вийшов у червні.

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Суперечки щодо оплати

Серіал показував життя учасниць команди, чимало з яких, окрім виступів на матчах, мають роботу на повний день. У ньому також висвітлювали тривалу боротьбу черлідерок за вищу оплату. У 2018 році черлідерка Еріка Вілкінс подала федеральний позов проти Cowboys щодо справедливої оплати праці. Вона стверджувала, що в середньому заробляла 15 тисяч доларів за час виступів у Dallas і отримувала менше, ніж чоловік, який був маскотом команди.

Другий сезон серіалу розповідав про переговори щодо контракту для команди з 36 учасниць, під час яких лунали погрози страйку. Зрештою черлідерки отримали підвищення оплати на 400%: погодинна ставка для частини учасниць зросла з 15 до 75 доларів у сезоні 2024 року. Одна з учасниць повідомила The New York Times, що новий контракт збільшив виплати за виступи в дні матчів, але не передбачав медичного страхування.

Попередній досвід NFL

Черлідерки Cowboys не є першими в NFL, хто об’єднався в профспілку. У 1995 році Національна рада з трудових відносин США постановила, що черлідерки Buffalo Bills можуть це зробити. Команда Buffalo Jills тоді приєдналася до National Football League Cheerleaders Association, однак це об’єднання існувало недовго, а саму команду розформували 2014 року.

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