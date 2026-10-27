Даллас Ковбойс перемогли Філадельфія Іглз 38:21 — Sky Sports News

«Даллас Ковбойс» перемогли «Філадельфія Іглз» із рахунком 38:21 у матчі НФЛ. Квотербек переможців Дак Прескотт набрав 212 ярдів пасом і віддав три тачдауни, два з яких — на Сіді Лемба. Поразка стала для «Іглз» п’ятою поспіль — найдовшою серією невдач команди з 2016 року, повідомляє Sky Sports.

Перелом у третій чверті

Наприкінці третьої чверті «Даллас» поступався 20:21, однак Прескотт виконав 16-ярдовий пас на Лемба в кут ендзони. Після цього квотербек сам реалізував двоочкову спробу, вивівши «Ковбойс» уперед — 28:21. Кікер Брендон Обрі додав філдголи з 55, 27 і 24 ярдів, а останній тачдаун у грі оформив Джавонте Вільямс, який заніс м’яч із двох ярдів.

Вільямс набрав рекордні для себе 155 ярдів на виносі та зробив один тачдаун за 25 спроб. Загалом «Даллас» набрав 204 ярди на виносі. Лемб завершив матч із п’ятьма прийомами на 74 ярди та двома тачдаунами.

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Проблеми Філадельфії

Теннер Маккі реалізував 23 із 35 пасів на 211 ярдів, віддав один тачдаун і зробив одне перехоплення — його пас у четвертій чверті перехопив лайнбекер Демарвіон Овершоун. Маккі вивів команду вперед у третій чверті завдяки чотириярдовому пасу на новачка Макая Лемона, але після цього «Філадельфія» більше не набирала очок.

Сейквон Барклі повернувся після пропуску понад двох матчів через травму задньої поверхні стегна. Він набрав 62 ярди у семи спробах і оформив тачдаун, а під час гри також отримував медичну допомогу через спину. За даними Sky Sports, Хертс, як очікується, пропустить решту сезону через тромби в легенях.

«Ковбойс» мають баланс 3-4 і зберігають шанси на перемогу в дивізіоні NFC East. «Філадельфія» має показник 2-5, а дивізіон очолюють «Нью-Йорк Джайентс» — 4-2-1.

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