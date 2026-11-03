Данія, Норвегія та Швеція заявили, що не гратимуть із Росією на ЧС-2027 — Al Jazeera

Данія, Норвегія та Швеція заявили, що не проводитимуть матчів проти Росії — держави-агресора — на чемпіонаті світу з хокею 2027 року, який запланований у Німеччині на травень. Так вони приєдналися до Фінляндії, яка оголосила про аналогічну позицію днем раніше, повідомляє Al Jazeera.

Позиція хокейних федерацій

Норвезька хокейна асоціація повідомила, що з огляду на поточну ситуацію та наявну інформацію збірна Норвегії не змагатиметься з російською командою на світовій першості 2027 року. Водночас норвежці планують провести інші матчі своєї групи відповідно до календаря.

Федерація також заявила, що й надалі вважає необхідним відсторонення Росії від усіх міжнародних чемпіонатів на час війни проти України. Голова Данської хокейної федерації Генрік Бах Нільсен заявив, що за нинішніх обставин Данія не може грати проти Росії.

Шведська хокейна федерація назвала свою позицію однозначною: шведські національні збірні не проводитимуть матчів проти російських команд, доки триває війна в Україні.

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Рішення спортивного арбітражу

Росію відсторонили від турнірів Міжнародної федерації хокею із шайбою після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак 30 жовтня Спортивний арбітражний суд постановив допустити російську збірну до чемпіонатів світу після апеляції Федерації хокею Росії.

Жеребкування та складання календаря чемпіонату світу 2027 року вже відбулися без Росії. Міжнародна федерація хокею із шайбою виступила проти рішення арбітражу, заявивши про значні практичні наслідки його виконання. Президент Федерації хокею Фінляндії Гейккі Гієтанен повідомив, що країна намагається залучити якомога більше держав до спільної позиції проти повернення Росії.

Місто Турку також заявило, що відмовиться від проведення молодіжного чемпіонату світу з хокею 2027–2028 років, якщо Росію допустять до змагань.

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