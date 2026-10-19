Дарія Пікулік заявила про відсторонення через три пропуски контролю — Interia Sport

Польська трекова велогонщиця та срібна призерка Олімпіади-2024 Дарія Пікулік заявила, що її відсторонили через три пропуски антидопінгового контролю. За словами спортсменки, строк відсторонення встановили з грудня 2024 року до червня 2026 року.

Заява спортсменки

Як повідомляє Interia Sport, Пікулік пояснила відсутність на змаганнях із березня відстороненням. Вона заявила, що двічі пропустила контроль у вересні та жовтні 2023 року, а третій випадок стався у вересні 2024-го.

Спортсменка повідомила, що після перших двох випадків намагалася регулярно оновлювати дані про своє місцеперебування в системі. Третій пропуск вона пояснила власним недоглядом і значним навантаженням через інші обов’язки. Пікулік наголосила, що не мала наміру порушувати антидопінгові правила та раніше без проблем проходила десятки перевірок.

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Рішення CAS і медаль Олімпіади

Пікулік також заявила, що Спортивний арбітражний суд у березні 2026 року визнав її винною у пропуску контролю, але не призначив покарання. Вона перепросила тих, кого могла розчарувати, та подякувала близьким за підтримку.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Пікулік здобула срібну медаль у дисципліні омніум, поступившись лише Дженніфер Валенте. Невдовзі після завершення Ігор вона оголосила про паузу в кар’єрі у велоспорті на треку.

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