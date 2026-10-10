Darkness Falls виграв Dewhurst Stakes і очолив ринок 2000 Guineas — Sky Sports News

Darkness Falls під керуванням жокея Раяна Мура переміг Desert Castle у перегонах першої групи Darley Dewhurst Stakes у Ньюмаркеті. Кінь, якого тренує Ейдан О'Браєн, випередив раніше непереможного суперника на шию та після цього очолив ринок ставок на 2000 Guineas, повідомляє Sky Sports News.

Син Camelot перед Dewhurst Stakes виграв Golden Fleece Stakes у Леопардстауні на довшій дистанції. У Ньюмаркеті він повернувся до дистанції сім фарлонгів. На підході до спуску Мур вивів Darkness Falls уперед, після чого суперники не змогли його обійти. До старту жеребець О'Браєна вже був фаворитом Derby.

Перемога Rock Montreal в Autumn Stakes

У перегонах третьої групи Emirates Autumn Stakes переміг Rock Montreal, якого тренує Роджер Варіан. Дворічний кінь під орудою Вільяма Б'юїка на фініші дистанції в одну милю наздогнав жеребця Sergei Diaghilev із Ballydoyle, який раніше вийшов уперед, і випередив його на шию.

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Варіан зазначив, що після поразки від Forbidden Fire у Flying Scotsman Stakes у Донкастері Rock Montreal потребував додаткової роботи, тому його привезли до Ньюмаркету на тренувальний галоп. Тренер позитивно оцінив виступ коня, відзначивши його витривалість і реакцію у вирішальній частині заїзду. Після перемоги Rock Montreal оцінили коефіцієнтом 25-1 на наступні 2000 Guineas, хоча Варіан не визначився, чи братиме кінь участь у підготовчому старті перед цими перегонами.

Humidity повернувся після тривалої паузи

Ще одну перемогу третьої групи в Ньюмаркеті здобув Humidity у Modern Games Darley Stakes. Трирічний мерин, який не виступав понад рік, під керуванням Джеймса Дойла випередив фаворита The Lost King на півтори довжини. Коні тренера Ендрю Болдінга посіли перші три місця: другим став The Lost King, третім — High Stock.

Болдінг сказав, що Humidity пропустив більшу частину сезону через травму. За його словами, команда Wathnan утримувала коня поза перегонами близько трьох місяців, після чого він повернувся у хорошій формі, а тренери поступово відновлювали його змагальну готовність. Болдінг припустив, що в майбутньому для коня можливі великі старти, зокрема Prince of Wales's Stakes, а також закордонні перегони взимку.

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