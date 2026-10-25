Дартсмен Ратайський вибив Літтлера з чемпіонату Європи — Sky Sports News

Польський дартсмен Кшиштоф Ратайський переміг Люка Літтлера з рахунком 10:6 у чвертьфіналі чемпіонату Європи з дартсу в Дортмунді, Німеччина. Поразка не дозволила Літтлеру здобути єдиний великий титул PDC, якого він ще не вигравав.

Перевага Ратайського на старті

Як повідомляє Sky Sports, Ратайський виграв сім легів поспіль і повів 7:1 у матчі проти чинного чемпіона світу та першого номера світового рейтингу. Літтлер зумів скоротити відставання до 8:6.

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У 15-му лезі Літтлер не влучив у бул, намагаючись утримати свою подачу. Ратайський після цього реалізував подвійний сектор 16 і збільшив перевагу до 9:6.

Вирішальний лег

У наступному лезі Літтлер не зміг закрити 121 очко, а Ратайський влучив у подвійний сектор 10 і завершив матч. Для польського гравця це була перша перемога над Літтлером у восьми їхніх очних зустрічах. Літтлер прагнув до 20-річчя зібрати всі великі титули PDC, однак його виступ на чемпіонаті Європи завершився на стадії чвертьфіналу.

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