Дартсмен Ратайський вийшов до чвертьфіналу Євро з дартсу — Interia Sport

Польський дартсмен Кшиштоф Ратайський у Дортмунді переміг нідерландця Кевіна Дутса з рахунком 10:8 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи та вийшов до чвертьфіналу. Про це повідомляє Interia Sport.

Камбек після 0:4

Дутс упевнено почав зустріч і виграв перші чотири леги. До перерви Ратайський поступався 1:4, але після неї вийшов уперед — 5:4.

Нідерландець зрівняв рахунок, а згодом виграв ще два леги й повів 7:5. Після цього Ратайський переміг у п’яти з наступних шести легів і завершив матч із рахунком 10:8.

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Суперник у чвертьфіналі

До 1/8 фіналу Ратайський пробився після перемоги над Дейвом Чізноллом із рахунком 6:2 у 1/16 фіналу. У боротьбі за вихід до півфіналу його суперником стане англієць — переможець матчу між Люком Літтлером і Натаном Аспіналлом. За даними видання, майбутній опонент поляка буде вищим за нього в рейтингу.

Попередній успіх Ратайського

Найбільшим досягненням Ратайського Interia Sport називає перемогу на Winmau World Masters у 2017 році — другому за престижністю турнірі федерації BDO. Вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи видання також характеризує як особистий успіх поляка на турнірі такого рівня.

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