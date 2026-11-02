Dazn отримала опцію на трансляції Клубного ЧС 2029 — The Guardian

Стримінгова платформа Dazn отримала ексклюзивну опцію на глобальні права трансляції чоловічого Клубного чемпіонату світу з футболу 2029 року. Як повідомляє The Guardian, домовленість поглиблює партнерство компанії з ФІФА.

Попередня угода на $1 млрд

Перед першим розширеним турніром 2025 року у США Dazn погодилася заплатити $1 млрд за глобальні права на трансляцію змагання. До цього низка традиційних телемовників та інших стримінгових сервісів відмовилися брати участь у торгах за ці права. Apple TV також вела переговори з ФІФА щодо глобальної угоди на 2025 рік, однак вийшла з них через розбіжності в оцінці вартості прав.

Пізня заявка Dazn стала можливою після того, як саудівська Surj Sports Investment придбала 10% акцій компанії. Угода фактично забезпечила призовий фонд ФІФА в розмірі $1 млрд. Переможець турніру 2025 року — «Челсі» — отримав близько $114 млн.

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Невизначені параметри турніру

Вартість нової угоди та термін, до якого Dazn має скористатися опцією, не розкриваються. Водночас ФІФА ще не ухвалила рішень щодо місця проведення, формату та кількості учасників Клубного чемпіонату світу 2029 року. Організація тривалий час обговорювала з клубами можливість збільшення числа команд із 32 до 48.

За даними видання, перебіг підготовки ускладнили наслідки суперечки між ФІФА та лобістською групою European Football Clubs. У листі до ФІФА, з яким ознайомилася The Guardian, EFC висловила «серйозне розчарування» затримкою виплати $250 млн солідарних коштів, належних клубам за турнір 2025 року. Сторони також ще не погодили деталі спільного підприємства для управління комерційними операціями Клубного чемпіонату світу.

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