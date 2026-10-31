Де Мінаур переміг Звєрєва у півфіналі Vienna Open — BBC Sport

Австралійський тенісист Алекс де Мінаур переміг німця Александра Звєрєва у півфіналі Vienna Open у Відні. П'ятий номер посіву обіграв першого сіяного з рахунком 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), повідомляє BBC Sport.

Матч вирішив тай-брейк

Для Звєрєва це була перша поразка відтоді, як він забезпечив собі перше місце у чоловічому світовому рейтингу. У понеділок німець має змінити на вершині рейтингу Янніка Сіннера.

Звєрєв поступився у першій партії, але переконливо виграв другий сет. У вирішальній партії жоден із тенісистів не мав брейк-пойнтів, тому переможця визначив тай-брейк. Де Мінаур виграв його та завершив матч за дві години 30 хвилин.

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Фінал проти Алькараса

Перемога дозволила 27-річному де Мінауру випередити іспанця Рафаеля Ходара у боротьбі за путівку на підсумковий турнір ATP Finals. У фіналі австралієць зіграє з другим сіяним Карлосом Алькарасом.

Іспанець у другому півфіналі здолав третього сіяного Данііла Медведєва з рахунком 6:4, 7:6 (7:2). Семиразовий переможець турнірів Grand Slam Алькарас вийшов до п'ятого фіналу цього року та продовжив безпрограшну серію на турнірах ATP 500 до 25 матчів. Для де Мінаура це буде четвертий фінал сезону, а його єдиний титул цього року він здобув у лютому на Rotterdam Open.

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