У Казахстані, в Алмати, делегати Генеральної асамблеї не підтримали пропозиції допустити збірні Росії та Білорусі до міжнародних командних тенісних змагань, а також відновити членські права тенісних федерацій обох країн. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на профіль Ukrainian Tennis у соцмережі X.

Голосування в Алмати

За даними Ukrainian Tennis, голосування відбулося 13 жовтня під час Генеральної асамблеї в Алмати. Делегати розглядали ініціативи щодо повернення національних команд Росії та Білорусі до міжнародних командних турнірів і поновлення прав їхніх федерацій.

Жодна з цих пропозицій не набрала необхідної кількості голосів, зазначив профіль Ukrainian Tennis. За його інформацією, збірні двох країн залишаться відстороненими від міжнародних командних змагань.

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Подібні дані оприлюднили російські медіа. Зокрема, Sports.ru з посиланням на РІА Новини повідомив, що національні команди Росії та Білорусі не братимуть участі в турнірах, серед яких Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг.

Нейтральний статус тенісистів

Індивідуальні тенісисти з Росії та Білорусі, зокрема Аріна Соболенко та Даніїл Медведєв, виступають у нейтральному статусі. Раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував скасувати відсторонення представників цих країн, залишивши рішення за спортивними федераціями.

На початку сезону 2026 року Соболенко заявляла, що не може вплинути на те, чи буде біля її прізвища білоруський прапор, і прийме будь-яке рішення. Востаннє вона виступала на турнірі Великого шолома з білоруським прапором біля прізвища на Australian Open 2022 року, де дійшла до четвертого кола.

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