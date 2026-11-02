Денвер Бронкос зупинили Чіфс у фінальній атаці та виграли 28:24 — Sky Sports News

У Денвері, США, «Денвер Бронкос» перемогли «Канзас-Сіті Чіфс» з рахунком 28:24 у матчі восьмого тижня NFL, зупинивши суперника біля власної залікової зони в заключні секунди. Як повідомляє Sky Sports News, «Чіфс» мали шанс вирвати перемогу після того, як Джона Коулмен заніс м'яч у залікову зону п'ятиярдовим проривом і вивів «Бронкос» уперед.

Вирішальна оборона Денвера

В останній атаці «Канзас-Сіті» опинився біля одніярдової позначки «Бронкос». Перший розіграш завершився неповним пасом, а Кеннет Вокер не зміг просунути м'яч уперед після захоплення Джей Ела Скіннера. На четвертому дауні Патрік Махоумс віддав пас на тачдаун Раші Райсу, однак розіграш скасували через фальстарт правого текла Джейлона Мура. У наступному розіграші Махоумса захопив Малкольм Роуч, що забезпечило перемогу «Денверу».

За даними Next Gen Stats, коли «Чіфс» у фінальну хвилину отримали першу спробу та гол із чотириярдової лінії, їхні шанси на перемогу оцінювали у 76%. Раніше Гаррісон Баткер не реалізував спробу філд-голу з 54 ярдів, яка могла вивести його команду вперед 27:21.

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«Канзас-Сіті» завершив матч з 11 штрафами на 105 ярдів. Махоумс реалізував 30 із 41 передачі, набрав 321 ярд пасом і віддав три тачдаун-паси, однак цього не вистачило для перемоги.

Зміна лідера дивізіону

Після гри «Чіфс» мають баланс 5–2, а «Бронкос» із показником 6–2 очолили дивізіон AFC West. Для Денвера це була третя в кар'єрі Бо Нікса перемога після того, як його команда поступалася щонайменше 10 очками у четвертій чверті.

Незвичний рекорд Тампи

В іншому матчі «Тампа-Бей Бакканірс» обіграли «Атланта Фелконс» 16:0, не виконавши жодної точної передачі. Бейкер Мейфілд завершив гру з показником 0 із 3 пасів. Це перша перемога команди NFL без жодної точної передачі від 1974 року. Баки Ірвінг і Кенні Гейнвелл разом набрали 310 ярдів на виносах за 52 спроби, тоді як квотербек «Атланти» Майкл Пенікс-молодший кинув чотири перехоплення.

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