Денвер відіграв 23 очки й переміг Нью-Орлеан в овертаймі — The Guardian

«Денвер Наггетс» відіграли 23 очки відставання та перемогли «Нью-Орлеан Пеліканс» в овертаймі з рахунком 141:135. Нікола Йокич набрав 35 очок, зокрема вісім у додатковий час, а також зробив 15 підбирань і 10 результативних передач, повідомляє The Guardian.

Трипл-дабл Йокича

Цей матч став для Йокича 199-м трипл-даблом у регулярному сезоні. За цим показником він посідає друге місце після Расселла Вестбрука, який завершив кар’єру з 209 трипл-даблами.

Найрезультативнішим у складі «Денвера» став Джамал Мюррей — 42 очки. Новачок Тревон Бразілл у домашньому дебюті набрав 17 очок, сім із них — в овертаймі. Його триочковий кидок із кута за 1 хвилину 25 секунд до завершення додаткового часу вивів «Наггетс» уперед — 133:129.

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Реакція на освистування

Після першої половини зустрічі «Денвер» поступався 57:73, і частина домашніх уболівальників освистувала команду. Після гри Йокич заявив, що фанатам, які освистували «Наггетс», не варто більше приходити. Він наголосив, що команда не здається та вже відігравалася з гірших ситуацій.

«Нью-Орлеан» реалізував 65,9% кидків у першій половині та вів із різницею у 23 очки. Перед четвертою чвертю перевага «Пеліканс» становила 19 очок, але «Денвер» зрівняв рахунок завдяки триочковим Мюррея та Йокича, а також данку з розвороту Аарона Гордона. За 17 секунд до кінця основного часу Мюррей реалізував два з трьох штрафних і перевів гру в овертайм.

У «Нью-Орлеана» Трей Мерфі III набрав 26 очок, Деджонте Мюррей — 22, а Дерік Квін і Зайон Вільямсон — по 17. «Пеліканс» програли перші три матчі під керівництвом нового головного тренера Джамала Мозлі.

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