Депутат Держдуми Свищов заявив про відмову стрибунам у візах до Польщі — Interia Sport

Депутат Держдуми держави-агресора Росії Дмитро Свищов заявив, що російським стрибунам на лижах відмовили у видачі віз до європейських країн, зокрема Польщі. Про це він сказав російському порталу sport24.ru, повідомляє Interia Sport.

Проблеми з в’їзними документами

Свищов, який також очолює Федерацію лижного спорту та сноуборду Росії, стверджує, що через відмову у візах участь російських спортсменів у європейській частині сезону опинилася під питанням. Наприкінці жовтня тренер російської збірної Євген Плехов повідомляв, що паспорти спортсменів і членів штабу протягом трьох тижнів перебували в посольстві Німеччини.

Тривалі процедури з оформленням документів, за даними видання, не дали росіянам виступити у фінальних змаганнях літнього Гран-прі в Клінгенталі.

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Статус нейтральних спортсменів

Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року представників Росії — держави-агресора — відсторонили від міжнародних змагань, зокрема турнірів під егідою Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду. Згодом частині спортсменів дозволили змагатися в статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

Такий статус отримали 12 російських стрибунів, серед яких Євген Клімов, Данило Садрєєв і Михайло Назаров, а також 12 спортсменок. За інформацією Interia Sport, без можливості виступів у Європі для них залишалися етапи в Саппоро 23–24 січня та в Лейк-Плесіді 6–7 лютого — за умови отримання дозволів на в’їзд до Японії та США.

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