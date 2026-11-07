Динамо U21 обіграло Шахтар у матчі молодіжної УПЛ

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У суботу, 7 листопада, київське «Динамо» U21 перемогло донецький «Шахтар» у поєдинку 12-го туру чемпіонату молодіжних команд УПЛ сезону 2026/2027. Матч відбувся на полі суперника.

Гості більше володіли м’ячем і з самого початку почали створювати загрози для чужих воріт. Після кількох хороших спроб, які не стали результативними, у другій половині першого тайму кияни провели активну п’ятихвилинку, протягом якої змогли відзначитися двічі. Спочатку Супряга відгукнувся на чудовий навіс Бекерського справа до штрафного майданчика та майстерно переграв воротаря – 0:1.

Через кілька хвилин той же Супряга зібрав навколо себе у штрафному майданчику донеччан чотирьох суперників, які завадили йому завдати прицільного удару, втім м’яч відскочив до Пашка, який з району півкола перед штрафним майданчиком влучним ударом спрямував м’яч у ворота – 0:2.

На початку другого тайму Коробов порушив правила у власному штрафному майданчику проти Цуканова, й арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар реалізував сам постраждалий – м’яч від стійки залетів у кут воріт – 1:2.

Незадовго до фінального свистка Супряга оформив дубль, забивши свій дев’ятий м’яч та вийшовши на перше місце у списку найкращих бомбардирів УПЛ-2. Владислав втікав від Милокоста, який намагався вибити м’яч, але від ноги динамівця він таки залетів у ворота – 1:3.

Нагадаємо, лідера Динамо дискваліфікували на три матчі перед грою з Шахтарем.

Динамо перемогло Кривбас у матчі, який переривали через повітряну тривогу.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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