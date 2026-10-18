Динамо звільнило головного тренера після поразки від «Полісся»

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Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс ухвалив рішення про звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера команди. Це сталося відразу після поразки столичного клубу від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.

Ігор Костюк очолював киян із грудня 2025 року, вигравши з командою Кубок України минулого сезону. Проте у ниношній кампанії «біло-сині» не змогли вийти до групового етапу єврокубків і наразі посідають третє місце в чемпіонаті України з відставанням у вісім очок від лідера. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера призначено Мацея Кендзьорека.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У центральному матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги житомирське «Полісся», граючи у меншості, здобуло перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3:1.

Донецький «Шахтар» обіграв «Колос» у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги та зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці. У чемпіонаті України тривають поєдинки чергового туру.

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко успішно завершив навчальну програму з футбольного менеджменту в Академії УЄФА та отримав відповідний сертифікат. Освітня платформа пропонує спеціалізовані курси з управління, організації спортивних змагань та адміністративної діяльності у футболі.

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