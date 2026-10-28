Дірк Кюйт тимчасово керуватиме Фенербахче після відставки Картала — Channel NewsAsia

У Туреччині нідерландець Дірк Кюйт тимчасово керуватиме першою командою «Фенербахче». Клуб призначив його на цю посаду після відставки головного тренера Ісмаїла Картала. Кюйт працюватиме з командою, доки «Фенербахче» не визначиться з новим головним тренером.

Відставка Картала

Картал залишив посаду у вівторок після поразки «Фенербахче» від принципового суперника — «Галатасарая» — з рахунком 1:2. Після цього матчу клуб посідав п’яте місце в турецькій Суперлізі, відстаючи від лідера «Галатасарая» на шість очок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тренерський досвід

Як повідомляє Channel NewsAsia, Кюйт провів за англійський «Ліверпуль» понад 200 матчів. У 2012 році він перейшов до «Фенербахче», а через два роки виграв із клубом чемпіонат Туреччини.

До повернення в «Фенербахче» у червні як асистент Картала Кюйт тренував бельгійський «Беєрсхот», а також нідерландські АДО Ден Гаг і «Дордрехт». У заяві клубу його призначення назвали тимчасовим — до визначення нового головного тренера.

Читай нас у