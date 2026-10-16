Дюбуа та Вордлі зважилися з рекордною для себе вагою перед реваншем — BBC Sport

Британські боксери Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі показали найбільшу вагу у професійних кар’єрах під час зважування перед суботнім реваншем за титул WBO у важкій вазі в Лондоні, Велика Британія. Дюбуа важив 115 кг, а Вордлі — 112 кг. Поєдинок відбудеться на арені O2.

Як повідомляє BBC Sport, Дюбуа важить більш ніж на 0,9 кг більше, ніж перед першим боєм, а Вордлі додав понад 2,7 кг. Дюбуа є чинним чемпіоном WBO.

Реванш після бою в Манчестері

У травні суперники провели перший поєдинок у Манчестері, який BBC назвав одним із претендентів на звання бою року. Вордлі двічі відправляв Дюбуа в нокдаун — у першому та третьому раундах. Проте Дюбуа зміг зупинити суперника в 11-му раунді.

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31-річний Вордлі заявив, що впевненість йому дають успішні епізоди першого поєдинку, зокрема нокдауни. Водночас він сказав, що цього разу прагне краще використати такі моменти, і спрогнозував собі перемогу нокаутом. 29-річний Дюбуа зазначив, що вже знає суперника та розуміє, чого від нього очікувати.

Статистика та можливий третій бій

Дюбуа виграв 23 із 26 професійних поєдинків, 22 з них — нокаутом. В активі Вордлі 20 перемог, зокрема 19 нокаутом, а також одна поразка й одна нічия. Сукупно боксери здобули 41 перемогу нокаутом у 43 виграних боях.

Зважування відбулося на ринку Олд-Спіталфілдс у східному Лондоні. Після церемонії суперники провели традиційну дуель поглядів без інцидентів. Промоутер Френк Воррен повідомив, що контракт не містить умови про третій бій, однак не виключив трилогії, якщо Вордлі візьме реванш за єдину поразку у кар’єрі.

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