До прокуратури Польщі надійшло повідомлення щодо футбольного союзу — Interia Sport

До Західнопоморського територіального підрозділу Департаменту з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі в Щецині надійшло повідомлення щодо Польського футбольного союзу (PZPN). Його скерував начальник Нижньосілезького митно-податкового управління у Вроцлаві. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на Wirtualna Polska та речника Національної прокуратури Пшемислава Новака.

Рахунки на понад 40 млн злотих

За даними видання, повідомлення стосується рахунків компанії Publicon Sport на загальну суму 40 690 239 злотих. Компанія, штаб-квартира якої розташована у Вроцлаві, з 2022 року посередничає у залученні спонсорів для PZPN.

Як повідомила Wirtualna Polska, податкові органи підозрюють, що футбольний союз здійснював вирахування ПДВ за рахунками за послуги, які, на думку посадовців, не були надані в описаному вигляді. Сума такого податку, за інформацією порталу, може перевищувати 7 млн злотих.

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Повідомлення передали до Щецина

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак заявив, що повідомлення начальника Нижньосілезького митно-податкового управління від 9 жовтня 2026 року передали керівнику підрозділу прокуратури в Щецині в середу.

Wirtualna Polska також повідомила, що тижнем раніше прокурори скерували співробітників Центрального антикорупційного бюро до штаб-квартири PZPN. Відомості про можливі порушення є предметом повідомлення до прокуратури та не означають встановлення вини футбольного союзу чи інших осіб.

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